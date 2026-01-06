El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una luminosidad excepcional durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 7 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 11 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 89% a las 2 de la mañana, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 47% hacia las 4 de la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que las mañanas se sientan más frías, pero el sol ayudará a calentar el ambiente a medida que se acerque el mediodía.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir durante las primeras horas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para quienes deseen realizar paseos o actividades deportivas.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:19, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se aconseja llevar una chaqueta ligera para la noche. En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y fresco, perfecto para celebrar el Día de Reyes con actividades al aire libre y reuniones familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.