El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se presentará con un tiempo predominantemente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados , siendo más frescas durante la madrugada y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 12 grados . Sin embargo, la sensación térmica será más baja, especialmente en las primeras horas, con valores que podrían descender hasta los -2 grados debido a la combinación de la temperatura y el viento. Este fenómeno se debe a la presencia de vientos del norte que soplarán con una velocidad que alcanzará hasta los 31 km/h en momentos puntuales, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos y eventos al aire libre sin la preocupación de cambios repentinos en el tiempo.

El viento, que será constante durante el día, podría generar algunas rachas fuertes, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevé que la velocidad del viento alcance los 19 km/h. Esto podría ser un factor a tener en cuenta para quienes realicen actividades al aire libre, ya que podría resultar incómodo en ciertas circunstancias.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas que irán en aumento a medida que avance la jornada. La ausencia de precipitaciones y la presencia de un viento moderado permitirán que los habitantes y visitantes de la localidad aprovechen al máximo el día. Se recomienda abrigarse adecuadamente, especialmente en las primeras horas, y disfrutar de las condiciones climáticas favorables que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.