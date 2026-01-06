El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una luminosidad óptima para las actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados , siendo más frescas durante la madrugada y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 10 grados hacia la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevén valores de hasta 4 grados. Esto se debe a la presencia de vientos del norte que, aunque no serán excesivamente fuertes, aportarán un ligero frescor al ambiente.

La velocidad del viento se mantendrá en torno a los 15 a 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 34 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Este viento del norte contribuirá a que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidades de lluvia. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de las festividades de Reyes, ya que no habrá interrupciones por condiciones meteorológicas adversas. La ausencia de nubosidad también permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, aunque se aconseja el uso de protección solar si se va a estar expuesto durante períodos prolongados.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 5 grados. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:20. En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas frescas y un cielo despejado que promete un día agradable para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.