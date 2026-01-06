El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Lucena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 0 y 6 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 6 grados.

La sensación térmica, sin embargo, será un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día, con valores que podrían descender hasta -3 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, la sensación térmica mejorará, alcanzando valores más confortables en la tarde, aunque se mantendrá por debajo de la temperatura real en algunos momentos.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 5 y 34 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que contribuye a que las actividades al aire libre sean una opción viable y placentera. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos o actividades familiares.

El amanecer se producirá a las 08:32 y el ocaso a las 18:15, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para disfrutar del día. La claridad del cielo y la ausencia de nubes permitirán que los rayos del sol calienten el ambiente, aunque se recomienda tener en cuenta la brisa fresca que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.