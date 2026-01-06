El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 6 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 5 grados en las horas más frías de la madrugada.

A lo largo del día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 44% y el 81%, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. La humedad irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable conforme se acerque la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, aumentando a medida que avance el día. En las horas centrales, se prevé que la velocidad del viento alcance hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando del noreste y manteniendo velocidades moderadas.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Lora del Río podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para actividades al aire libre y celebraciones familiares, especialmente en este día de Reyes.

El ocaso se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, aunque fresco, se caracterizará por su claridad y ausencia de nubes. En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables durante la tarde y vientos moderados, lo que permitirá disfrutar de un día perfecto para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.