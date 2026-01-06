El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Linares se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo muy nuboso durante la primera parte de la mañana, especialmente en el periodo de las 00:00 a las 01:00, donde se espera que la visibilidad esté algo limitada. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad disminuirá, dando paso a un cielo despejado que se mantendrá hasta la tarde.

Las temperaturas en Linares serán frías, comenzando en torno a los 5 grados a las 00:00 y descendiendo hasta alcanzar los 1 grado a las 06:00. A partir de las 07:00, se espera que las temperaturas comiencen a recuperarse, alcanzando los 8 grados hacia las 16:00. La máxima del día se prevé en 8 grados, mientras que la mínima se registrará en 0 grados durante la mañana. Es recomendable abrigarse bien si se planea salir, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 59% y aumentando hasta un 71% en las horas más frías de la mañana. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 57% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja tener en cuenta la vestimenta adecuada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 31 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es importante tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y despejado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos en la ciudad. La salida del sol se producirá a las 08:30 y se podrá disfrutar de la luz del día hasta el ocaso, que será a las 18:09. En resumen, un día frío pero mayormente soleado, ideal para disfrutar de un paseo invernal en Linares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.