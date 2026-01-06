El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 6 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 5 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 12 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevén valores de 3 grados. A medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, alcanzando hasta 12 grados en la tarde, gracias a la ausencia de precipitaciones y la presencia de un cielo despejado.

El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se registrarán rachas que oscilarán entre los 15 y 40 km/h, predominando del norte y noroeste. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las zonas más expuestas. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, sobre todo en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas en la localidad. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

El orto se producirá a las 08:42, y el ocaso será a las 18:26, brindando un día con una duración de luz solar considerable. Esto permitirá a los leperos aprovechar al máximo las horas de sol, disfrutando de un día que promete ser agradable y propicio para actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Lepe se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad, con temperaturas frescas pero agradables y un cielo despejado que invita a salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.