El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 8 grados que irá descendiendo hasta alcanzar los 6 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se eleve gradualmente, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad podría aumentar ligeramente hacia la tarde, alcanzando un 74% al final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con rachas que oscilarán entre los 9 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría ser un alivio para quienes disfrutan de actividades al exterior.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos o encuentros familiares.

El orto se producirá a las 08:37, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se anticipa para las 18:23, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo de hoy en Lebrija se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.