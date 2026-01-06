El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se espera en Jaén un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas de la mañana, con cielos cubiertos desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada. A partir de las 4 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse, y se prevé que la mayor parte del día esté caracterizada por cielos despejados y poco nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 0 y 5 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día, con un mínimo de 0 grados a las 7 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 5 grados hacia las 3 de la tarde.

La sensación térmica será notablemente más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevén valores de hasta -3 grados. Esto se debe a la combinación de las bajas temperaturas y la velocidad del viento, que alcanzará ráfagas de hasta 28 km/h en dirección norte durante la tarde. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, siendo más intensa en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Jaén podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse bien debido a las bajas temperaturas y al viento.

La salida del sol está prevista para las 08:30, y el ocaso ocurrirá a las 18:11, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de las actividades invernales. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 4 grados, lo que permitirá que la sensación de frío se mantenga, especialmente con el viento soplando de manera constante.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será mayormente despejado con temperaturas frías, sin posibilidad de lluvia, y con un viento que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Es un día propicio para disfrutar de la belleza del invierno, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.