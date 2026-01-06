El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 11 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas frescas, alcanzando los 7 grados a las 00:00 y 01:00, y descendiendo a 5 grados entre las 05:00 y las 09:00. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados a partir de las 14:00.

La sensación térmica, sin embargo, será un poco más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevén valores de 4 grados. A medida que el día progrese, la sensación térmica se ajustará, alcanzando un máximo de 12 grados a las 16:00, lo que sugiere que, aunque el día será soleado, es recomendable llevar una chaqueta ligera para mayor comodidad.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte y noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas centrales del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 12 y 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas costeras. Es importante tener en cuenta estas condiciones si se planea realizar actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar para quienes practiquen deportes o paseen por la playa.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un día soleado en la playa o realizar excursiones por la naturaleza. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniendo en cuenta la brisa fresca que puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.