El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo temperaturas frescas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.

La sensación térmica, sin embargo, será un poco más baja debido a la presencia de vientos moderados. Durante la mañana, la sensación térmica se situará en torno a los 4 grados, descendiendo a 0 grados en las primeras horas. A medida que el viento se intensifique, especialmente en la tarde, se prevé que la sensación térmica se mantenga entre 10 y 12 grados, lo que podría hacer que algunos se sientan más frescos de lo que indica el termómetro.

El viento soplará desde el noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, no traerá consigo precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los habitantes de Huelva disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente hacia la noche. El ocaso se producirá a las 18:25, marcando el inicio de un descenso térmico que llevará las temperaturas a valores cercanos a los 6 grados en las horas nocturnas.

En resumen, el día de hoy en Huelva se caracteriza por un tiempo despejado y seco, con temperaturas frescas y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo habitual. Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, pero se recomienda abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.