El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 6 de enero de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.
La temperatura comenzará en torno a los 8 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 3 grados a las 07:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual, alcanzando los 12 grados hacia las 16:00 horas. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 11 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% a las 00:00 horas y disminuyendo a un 43% hacia las 16:00 horas. Esta disminución en la humedad contribuirá a la sensación de confort durante el día, especialmente en las horas más cálidas.
En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 14:00 horas. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.
No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Dos Hermanas disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.
El amanecer se producirá a las 08:37 horas y el ocaso será a las 18:21 horas, brindando una buena cantidad de luz solar durante el día. Este clima despejado y soleado es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y jardines.
En resumen, el 6 de enero de 2026, Dos Hermanas experimentará un día soleado y fresco, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.
