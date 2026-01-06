El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 7 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 2 grados, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será más notable a medida que avance el día, especialmente en las horas centrales, donde se espera que el sol brille con fuerza. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente, ya que las temperaturas matutinas serán frescas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será seco y soleado, la sensación de frescura persistirá en las primeras horas. A medida que la humedad disminuya, la sensación térmica se volverá más confortable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte a una velocidad de entre 5 y 24 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas más activas. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento puede ser refrescante, también puede provocar una sensación de frío si no se está adecuadamente abrigado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, Écija disfrutará de un día despejado y fresco, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, pero sin olvidar abrigarse en las horas más frías de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.