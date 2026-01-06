El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Coria del Río se verá beneficiada por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 44% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será más llevadera gracias a la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá que los habitantes de Coria del Río realicen actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 12 y 28 km/h, siendo más intensos en las horas de la tarde. Esta brisa fresca puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde. Sin embargo, la combinación de sol y viento proporcionará un ambiente revitalizante.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final de la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo. La puesta de sol se producirá a las 18:22, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar al final de la jornada.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas frescas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno tranquilo y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.