El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 10 grados . En las primeras horas del día, se registrarán mínimas de alrededor de 2 grados, alcanzando su punto máximo hacia el mediodía, cuando se espera que el termómetro marque hasta 10 grados. Este ascenso térmico será notable, especialmente en comparación con las temperaturas más frías de la mañana. A medida que avance la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados, proporcionando un tiempo fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 29% en las horas más cálidas del día. Esta disminución en la humedad contribuirá a una sensación térmica más agradable, haciendo que el día sea ideal para paseos y actividades al exterior.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 2 y 39 km/h, predominando del norte y noreste. Las ráfagas más intensas se esperan durante la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, la dirección del viento será favorable, ya que ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima despejado y sin lluvias es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro de la ciudad o visitas a parques.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer, ya sea en actividades recreativas o simplemente disfrutando de un café al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.