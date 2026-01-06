El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente soleado y agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 6 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las primeras horas del día.

Durante la mañana, las temperaturas seguirán bajando, llegando a los 4 grados a las 5 de la mañana y alcanzando su mínimo de 2 grados a las 8 de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el horizonte, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 10 grados a las 1 de la tarde y culminará en un máximo de 12 grados hacia las 4 de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una sensación térmica que, aunque se mantendrá por debajo de los valores reales, se sentirá más cálida gracias a la ausencia de nubes y la presencia del sol.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que oscilarán entre los 14 y 31 km/h a lo largo del día. Predominará el viento del norte, que alcanzará su máxima intensidad en las horas centrales de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A pesar de esto, la combinación de sol y temperaturas moderadas hará que la jornada sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los castillejanos. La humedad se mantendrá en niveles bajos, contribuyendo a un ambiente seco y cómodo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados a las 8 de la tarde y cerrando el día con 5 grados a las 11 de la noche. El ocaso se producirá a las 18:21, marcando el final de un día soleado y fresco en Castilleja de la Cuesta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.