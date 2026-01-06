El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 5 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo a las 8:00, donde se registrarán 3 grados, pero rápidamente comenzará a subir.

A partir de las 11:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 10 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 12 grados a las 15:00. Este incremento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el ambiente sea propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan sorpresas en forma de chubascos a lo largo del día.

El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca de lo que realmente marcan los termómetros. A primera hora, la sensación térmica será de 3 grados, descendiendo a 0 grados en las horas más frías de la mañana, antes de recuperarse a medida que la temperatura ambiente aumenta.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera que las temperaturas comiencen a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados a las 22:00. La puesta de sol se producirá a las 18:26, marcando el inicio de un descenso térmico que continuará durante la noche.

En resumen, el día de hoy en Cartaya se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado. No se prevén lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes aprovechen al máximo las actividades al exterior. Sin embargo, se recomienda abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frías de la mañana y al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.