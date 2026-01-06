El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una buena visibilidad y condiciones ideales para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 7 grados , descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 2 grados en las horas más frías de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando un máximo de 11 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 49% y el 79%, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que la sensación térmica sea bastante agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noroeste con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ser notable, pero no debería causar inconvenientes significativos. Este viento fresco contribuirá a mantener el ambiente despejado y a evitar la acumulación de humedad en el aire.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Carmona pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente para pasar tiempo al aire libre.

El orto se producirá a las 08:37, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso está previsto para las 18:19, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.