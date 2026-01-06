El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 36% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será más agradable a medida que el sol se eleve en el cielo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las primeras horas del día y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta esta variable si se planean actividades al aire libre, ya que el viento puede hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de paseos o actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 5 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 18:21. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje sin obstáculos.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables durante el día y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el buen tiempo y salir a disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.