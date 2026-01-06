El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un ligero aumento en las temperaturas.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 1 y 7 grados . En las primeras horas del día, se registrarán mínimas de alrededor de 1 grado, mientras que a medida que avance la tarde, se alcanzarán máximas de hasta 7 grados. Este ascenso térmico será más notable en las horas centrales del día, donde se espera que el sol brille con fuerza.

La sensación térmica, sin embargo, será un poco más fría debido a la presencia de vientos del norte y noreste, que alcanzarán velocidades de hasta 24 km/h en sus momentos más intensos. A lo largo del día, la racha máxima de viento podría llegar a los 38 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la festividad de Reyes, ya que el tiempo será propicio para actividades al aire libre y reuniones familiares.

La visibilidad será buena, y el sol saldrá a las 08:32, brindando una hermosa luz matutina que se mantendrá hasta el ocaso, programado para las 18:14. Este largo periodo de luz solar permitirá que los habitantes de Cabra aprovechen al máximo el día.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de las tradiciones del Día de Reyes, con un cielo despejado, temperaturas frescas pero agradables, y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a la población que tome precauciones ante el viento frío y que se abrigue adecuadamente para disfrutar de un día festivo en un entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.