El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

Hoy, 6 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las primeras y últimas horas del día. Durante la noche, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 3 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 12 grados en la tarde. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 60% durante las horas más cálidas del día. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que se aconseja a los transeúntes que se mantengan abrigados.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, pero también puede hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que garantiza que los planes de los habitantes de Las Cabezas de San Juan no se verán afectados por el mal tiempo.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con cielos despejados y temperaturas agradables. Los residentes pueden aprovechar el sol y el tiempo fresco para realizar actividades al aire libre, ya sea pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en familia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.