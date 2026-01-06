El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo una visibilidad excelente y temperaturas frescas que oscilarán entre los 2 y 7 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados, lo que proporcionará un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La ausencia de precipitaciones es un aspecto destacado de la predicción, ya que no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la festividad de Reyes, ya que no habrá que preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de que el día será completamente seco.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 12 y 22 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero a medida que avance la mañana, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas centrales del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde, cuando la temperatura descienda nuevamente.

La sensación térmica, que se verá afectada por el viento, se mantendrá entre 0 y 12 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán las más frías, con sensaciones que podrían bajar hasta -2 grados, mientras que en las horas más cálidas del día, la sensación térmica se acercará a los 10 grados.

El orto se producirá a las 08:38, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, mientras que el ocaso está previsto para las 18:21, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar de las actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para celebrar el Día de Reyes, con un ambiente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.