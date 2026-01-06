El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 6 de enero de 2026, Bailén se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5°C y 1°C. La sensación térmica será fresca, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir temprano.
A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 9°C en la tarde. La combinación de un cielo despejado y temperaturas más cálidas hará que el ambiente sea propicio para disfrutar de un paseo o una reunión familiar al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo a un 34% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort.
El viento será otro factor a considerar hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 6 km/h, aumentando a lo largo del día. En la tarde, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando rachas de hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde. Por lo tanto, es recomendable tener en cuenta la dirección y la velocidad del viento si se planea realizar actividades al aire libre.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de las festividades de Reyes o cualquier otra actividad al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 2°C. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:10. La noche será tranquila y fresca, ideal para disfrutar de una velada en casa o en compañía de amigos y familiares.
En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.
