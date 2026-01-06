El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas del día, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de frío más intenso. Las temperaturas oscilarán entre los -2 y 3 grados , alcanzando su punto más bajo en la madrugada, donde se espera que la temperatura baje a -2 grados.

A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo comience a despejarse, con un cambio notable en la descripción del estado del cielo hacia un tiempo despejado. Esto permitirá que las temperaturas suban gradualmente, alcanzando los 3 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, con valores que podrían llegar a -4 grados debido a la combinación de la temperatura y el viento.

El viento será un factor importante a tener en cuenta hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 15 y 21 km/h. A lo largo del día, la velocidad del viento podría aumentar, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas de la tarde. Esto, sumado a las bajas temperaturas, hará que la sensación térmica sea considerablemente más fría, especialmente en las horas más ventosas.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes de Baeza podrán disfrutar de un día seco, aunque fresco. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el cielo se mantenga despejado en las horas centrales del día, lo que podría ofrecer algunas oportunidades para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones contra el frío.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 2 grados hacia el final del día. El viento seguirá soplando del norte, lo que podría hacer que la sensación térmica se mantenga en valores negativos durante la tarde y la noche. El ocaso se producirá a las 18:09, marcando el final de un día que, aunque frío, ofrecerá momentos de sol y cielos despejados en Baeza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.