El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 5 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 8 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, la humedad se estabilizará en torno al 50%, lo que hará que el tiempo sea más confortable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 30 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día, cuando el viento del norte se haga más presente. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Baena pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades familiares o cualquier plan al aire libre. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 4 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:14, marcando el final de un día soleado y despejado. En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.