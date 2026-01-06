El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 5 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.

La sensación térmica, sin embargo, será un poco más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que se sienta como si la temperatura estuviera en torno a los 3 grados. Esto se debe a la presencia de vientos del norte que, aunque no serán excesivamente fuertes, aportarán un frescor notable. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 18 km/h en la mañana y alcanzando picos de 39 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipa precipitación. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes y visitantes de Ayamonte pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 6 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 18:27, momento en el que el cielo se tornará más oscuro, pero aún se podrá disfrutar de un ambiente tranquilo y despejado. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que sea un día ideal para pasear por la costa o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Los vientos del norte aportarán un toque fresco, especialmente en las horas más tempranas, pero no se prevén condiciones adversas que puedan afectar los planes de los ciudadanos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.