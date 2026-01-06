El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Arahal se despertará con un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Durante la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan despejadas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado.

Las temperaturas en Arahal oscilarán entre los 2 y los 12 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas que rondarán los 2 grados a primera hora, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 12 grados en las horas centrales de la tarde. Es recomendable que los habitantes se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será bastante alta, especialmente durante las primeras horas, alcanzando un 87% a la 1 de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 48% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 4 y los 32 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre y celebraciones familiares, especialmente en este día de Reyes.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy será mayormente soleado, con temperaturas frescas que irán en aumento, alta humedad y vientos moderados del norte. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de las tradiciones locales, con la certeza de que el tiempo acompañará a los habitantes en sus actividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.