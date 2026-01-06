El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los -1°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 10°C durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que el sol brille con fuerza. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente, ya que las temperaturas matutinas serán frías, especialmente en las primeras horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 35% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero se tornará más confortable a medida que avance la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas de mayor intensidad. La dirección del viento variará, predominando del norte y noreste, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento será notable, no se esperan condiciones adversas que puedan afectar las actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los andujareños. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos o reuniones familiares.

Con el orto programado para las 08:32 y el ocaso a las 18:12, los ciudadanos podrán aprovechar al máximo las horas de luz solar. En resumen, el tiempo en Andújar para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día despejado y soleado, con temperaturas agradables en las horas centrales, ideal para actividades al aire libre y celebraciones familiares.

