El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C a las 2°C a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12°C en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de humedad excesiva, lo que contribuirá a un día más cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que variarán entre 11 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Almonte pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o reuniones familiares al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5°C hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas. El ocaso se producirá a las 18:23, marcando el final de un día soleado y fresco.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas invernales se intensifiquen en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.