El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Aljaraque disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales. A primera hora, se registrarán mínimas de 4 grados, mientras que hacia el mediodía, la temperatura ascenderá a 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

A lo largo de la jornada, el viento soplará principalmente del norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 15 y 21 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 41 km/h en las horas más activas, lo que podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 0 grados en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que la temperatura se eleva.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Aljaraque podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable abrigarse adecuadamente, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas son más frescas.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. La puesta de sol está prevista para las 18:25, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el viento podría sentirse más intenso. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 6 grados, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de una cena al aire libre, siempre con una chaqueta a mano.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables durante el día y un viento que, aunque fresco, no será un impedimento para disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.