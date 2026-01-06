El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, La Algaba disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 58% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 40% en las horas de la tarde. Este descenso en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de La Algaba se mantengan hidratados, dado que la baja humedad puede provocar una sensación de sequedad en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad que oscilará entre los 6 y 34 km/h, con ráfagas más intensas en las horas de la tarde. Este viento fresco puede ser un alivio ante las temperaturas más cálidas, pero también es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede sentirse más fuerte.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Este clima despejado y seco es ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier evento al aire libre que se tenga programado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del firmamento estrellado. La puesta de sol se producirá a las 18:21, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado en La Algaba.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.