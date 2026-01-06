El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Alcalá la Real se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes dispersas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los -3°C por la mañana y alcanzarán hasta 3°C durante las horas más cálidas de la tarde. Es importante abrigarse bien, especialmente en las primeras horas del día, ya que la sensación térmica será notablemente más baja debido a la combinación de temperaturas frías y vientos.

La previsión de viento indica que se registrarán rachas de hasta 39 km/h, especialmente en las horas de la tarde, cuando la dirección del viento será predominantemente del norte. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de las 24 horas. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin inconvenientes.

La salida del sol se producirá a las 08:30, y el ocaso será a las 18:12, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural durante el día. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se aconseja llevar ropa adecuada para la noche.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas frías pero agradables durante el día, y sin riesgo de lluvia. La combinación de sol y viento fresco hará que sea un día perfecto para actividades familiares o paseos por la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.