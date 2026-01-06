El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 6 grados , alcanzando su punto más bajo en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la temperatura suba, alcanzando los 12 grados en las horas centrales. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del norte, con velocidades que oscilarán entre 8 y 11 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 53% en las horas de la tarde. Esto significa que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que los habitantes de Alcalá de Guadaíra realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se espera que sople con mayor intensidad durante la tarde, alcanzando rachas de hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Las direcciones del viento variarán entre el norte y el noroeste, lo que podría influir en la percepción térmica, haciendo que algunas áreas se sientan más frías que otras.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 18:21. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de actividades en familia o con amigos.

En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra será mayormente soleado, con temperaturas agradables durante el día y frescas por la noche, sin riesgo de lluvias y con un viento moderado que aportará una sensación de frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.