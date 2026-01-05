El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 5 de enero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán despejados, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 75% hacia la noche.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé un leve aumento hasta los 14 grados. Sin embargo, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, llegando a los 10 grados a las 19:00 horas. La sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la presencia de viento.

El viento, que soplará principalmente del norte, tendrá una velocidad moderada que variará entre 9 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 17:00 y 18:00 horas, alcanzando hasta 33 km/h. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. Sin embargo, se anticipa un aumento en la probabilidad de tormentas en las horas de la tarde, con un 30% de posibilidad entre las 07:00 y 13:00 horas, y un 45% entre las 13:00 y 19:00 horas. A pesar de esto, no se esperan lluvias significativas.

La visibilidad será buena, aunque se registrará bruma en las primeras horas del día, especialmente entre las 05:00 y 07:00 horas. A medida que avance la mañana, la bruma se disipará, permitiendo que el sol brille con fuerza.

Los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día agradable para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse un poco debido a las bajas temperaturas y el viento. La jornada culminará con un cielo despejado al atardecer, que se producirá a las 18:19 horas, ofreciendo una hermosa vista para cerrar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.