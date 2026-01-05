El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 5 de enero de 2026, Utrera se despertará con un ambiente fresco y algo nublado. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la situación cambiará drásticamente, ya que la niebla se hará presente, especialmente entre las 1:00 y las 8:00 de la mañana, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad.
La temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frías de la mañana. A partir de las 9:00, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un respiro a los habitantes de Utrera tras las frescas mañanas invernales.
La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que oscilarán entre el 73% y el 95% a lo largo del día. Esto, combinado con la presencia de nubes y niebla, generará una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad que variará entre 4 y 9 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
No se esperan precipitaciones significativas durante el día, aunque hay una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en la tarde. Sin embargo, la mayor parte del día se desarrollará sin lluvias, lo que permitirá que los habitantes de Utrera realicen sus actividades cotidianas sin mayores inconvenientes.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:20, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, ofrecerá momentos agradables y frescos para disfrutar del aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.
