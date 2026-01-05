El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, acumulando un total de 0.6 mm en las primeras horas y disminuyendo a 0.1 mm en las horas posteriores.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 4 y 10 grados . En la mañana, se espera que la temperatura ronde los 9 grados, descendiendo a 8 grados por la tarde y alcanzando un mínimo de 4 grados durante la noche. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día y bajando gradualmente a un 61% hacia la noche.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. En las horas más activas, especialmente entre las 12:00 y las 15:00, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La dirección del viento cambiará ligeramente a lo largo del día, predominando del norte y noreste.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la intensidad de la lluvia disminuya. La probabilidad de tormenta es moderada, con un 15% de posibilidad en la franja horaria de la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.