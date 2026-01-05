El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Tomares se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 15 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 87% a medianoche, pero disminuirá a lo largo del día, estabilizándose en torno al 58% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con un ambiente algo húmedo, la llegada del sol ayudará a que se sienta más seco y confortable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Sin embargo, hay una probabilidad del 30% de lluvia en la franja horaria de 07:00 a 13:00, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen. Por la tarde, la probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

En resumen, Tomares disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.