El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 15 grados.

A lo largo de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que avance el día, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 15 grados a media tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 87% y disminuyendo a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento fresco puede ser un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existe una probabilidad del 30% de lluvia en la franja horaria de 07:00 a 13:00, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 30% durante el mismo periodo, aunque las condiciones meteorológicas no indican un riesgo significativo.

A medida que se acerque la noche, los cielos seguirán despejados, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:20. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche. En resumen, el día se presenta ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables, aunque se recomienda estar preparado para el viento fresco que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.