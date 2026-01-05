El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

La jornada del 5 de enero de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a los 15 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con un cambio hacia condiciones más nubosas. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mañana, pero se incrementa a un 40% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que podría traer algunas lluvias ligeras. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 10% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque hay posibilidad de lluvia, no se anticipan tormentas severas.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 63% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. El viento soplará predominantemente del norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 27 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Este viento puede contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de mayor actividad.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:20, el cielo se cubrirá más, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la noche. La combinación de nubosidad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Es recomendable que los residentes de La Rinconada se preparen para un día que comenzará con un tiempo agradable, pero que podría volverse más inestable a medida que avanza la tarde. Aquellos que planeen actividades al aire libre deben estar atentos a los cambios en el tiempo y considerar llevar un abrigo ligero o paraguas, especialmente si se encuentran fuera durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.