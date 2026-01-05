El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El 5 de enero de 2026, Puente Genil se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 8 y 11 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 9 a 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A partir de las 14:00 horas, se prevé un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados , aunque la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en la tarde. Sin embargo, la mayor probabilidad de lluvia se concentrará entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de tormentas y lluvias escasas. Esto podría generar un ambiente inestable, aunque las cantidades de precipitación previstas son mínimas, con valores que no superan los 0.5 mm.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las horas de la tarde, predominando de dirección norte. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con la alta humedad. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 2 y 8 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

En resumen, Puente Genil experimentará un día mayormente nublado, con niebla en las primeras horas y una ligera posibilidad de lluvias en la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir debido a la niebla y que se vistan adecuadamente para el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.