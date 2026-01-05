El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de lluvia escasa, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

La precipitación acumulada se espera que sea mínima, con valores que rondan entre 0.1 y 0.4 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en la tarde. Sin embargo, se prevé un incremento significativo en la probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 100% de probabilidad, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos durante este periodo. La lluvia podría ser más intensa en la tarde, con un total de 7 mm pronosticados, lo que podría causar algunas molestias a los transeúntes y a quienes planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, alcanzando el 100% en las horas más frescas y descendiendo a un 79% por la noche. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre 15 y 26 km/h, predominando del norte y noroeste. Estas condiciones de viento podrían hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se aconseja tener precaución al desplazarse, ya que el viento puede ser más fuerte en zonas abiertas.

A medida que avance la tarde, el cielo comenzará a despejarse, aunque se mantendrán algunas nubes. Las temperaturas mínimas se registrarán por la noche, descendiendo a 3 grados , lo que podría llevar a la formación de brumas y nieblas en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.