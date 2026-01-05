El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

Hoy, 5 de enero de 2026, Pozoblanco se enfrenta a un día marcado por condiciones meteorológicas mayormente invernales. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una alta probabilidad de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día. La visibilidad podría verse reducida, por lo que se recomienda precaución al conducir.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 7 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán durante la mañana, alcanzando su punto más bajo en torno a las 21:00 horas, cuando se espera que el termómetro descienda hasta los 1 grado. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 7 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán el 85% durante la mayor parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, generará una sensación de frío intenso, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un leve registro de 0.1 mm en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas y un aumento a un 80% entre las 7:00 y las 13:00 horas. A pesar de esto, no se anticipan tormentas significativas, aunque se debe estar atento a posibles cambios en las condiciones.

El viento soplará del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Esto podría contribuir a una sensación térmica aún más fría, por lo que es recomendable tener en cuenta el viento al salir.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que la visibilidad mejore ligeramente. La puesta de sol se producirá a las 18:13 horas, marcando el final de un día que, aunque frío y nublado, no traerá sorpresas meteorológicas significativas. En resumen, se aconseja a los habitantes de Pozoblanco que se preparen para un día invernal, con precauciones ante la niebla y el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.