El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Palma del Río se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, proporcionando un tiempo fresco pero agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 74% por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. A lo largo del día, el viento será más notable, especialmente en las horas centrales, cuando se espera que la dirección cambie hacia el noreste.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 80% entre las 7 y las 13 horas, aunque no se anticipan lluvias significativas. La posibilidad de tormentas también se mantiene baja, con un 5% en la mañana y un 70% en la tarde, aunque las condiciones climáticas no sugieren eventos severos.

A medida que el sol se ponga a las 18:16, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la noche. La visibilidad será buena durante todo el día, aunque se espera que haya algo de bruma en las primeras horas, lo que podría afectar ligeramente la visibilidad en la mañana.

En resumen, Palma del Río disfrutará de un día mayormente despejado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.