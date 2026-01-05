El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Los Palacios y Villafranca se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente relativamente cálido para esta época del año.

Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes, pasando de un estado despejado a uno más nuboso. Durante la tarde, se prevé que el cielo esté muy nuboso, especialmente entre las 15:00 y las 18:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescura. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 72% al 81%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un leve aumento en la probabilidad de bruma en la tarde, aunque sin expectativas de tormentas. La probabilidad de tormenta se mantiene en cero, lo que sugiere que el tiempo será tranquilo a pesar de la nubosidad creciente.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento, predominantemente del norte, contribuirá a mantener las temperaturas frescas, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más fríos, alcanzando mínimas de alrededor de 8 grados . La visibilidad se mantendrá buena, aunque se podría experimentar algo de bruma en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

En resumen, el día en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables, sin precipitaciones significativas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con precaución ante el viento fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.