El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 7 y 12 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 96%.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá muy nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 a 12 grados . La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, con un 5% de posibilidad de lluvia, pero se incrementará a un 20% hacia el mediodía. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con acumulados que no superarán los 0.5 mm.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. Se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas, alcanzando un 85% entre la 1 y las 7 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 13 grados , mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente. A pesar de la inestabilidad, las lluvias serán escasas, con un pronóstico de 0.2 mm de precipitación.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 7 grados hacia el final del día. La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando hasta el 92%.

En resumen, Osuna experimentará un día marcado por la niebla en la mañana, seguido de un cielo muy nuboso y la posibilidad de tormentas por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones al conducir, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.