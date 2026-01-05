Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET

El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera una visibilidad reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 7 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a la bruma, aunque las nubes continuarán cubriendo el cielo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 a 10 grados , y la humedad comenzará a descender ligeramente. La probabilidad de precipitación es baja durante la mañana, con un 0% de posibilidades hasta las 7 de la tarde, lo que sugiere que no se anticipan lluvias significativas en este periodo.

Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. Se prevé un aumento en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 100% entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto coincide con un incremento en la actividad tormentosa, con un 90% de probabilidad de tormentas en ese mismo intervalo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 12 a 13 grados , mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, entre el 80% y el 90%.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en dirección norte. Esto podría contribuir a un aumento en la sensación de frío, especialmente con la llegada de las lluvias.

En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día marcado por la niebla y la bruma en la mañana, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de tormentas y lluvias por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que estén preparados para condiciones climáticas cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.

