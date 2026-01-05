Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET

El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Montilla se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 9 a 10 grados . La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero se incrementará a partir de la tarde, con un 20% de probabilidad de lluvia entre la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m. Las condiciones de tormenta también son posibles, con un 45% de probabilidad en el mismo intervalo.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 11 grados , mientras que el viento soplará del norte a una velocidad de entre 8 y 12 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde. A partir de las 1:00 p.m., se espera que el viento alcance rachas de hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

A partir de las 7:00 p.m., la probabilidad de lluvia se eleva considerablemente, alcanzando un 100% entre las 1:00 p.m. y las 7:00 p.m. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando mínimos de 5 grados hacia las 10:00 p.m.

La visibilidad se verá afectada por la lluvia y la bruma, especialmente en las horas nocturnas. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse, dado que las condiciones de visibilidad podrían ser complicadas. La noche se presentará con un cielo mayormente cubierto, y las temperaturas continuarán bajando, lo que podría generar un ambiente frío y húmedo.

En resumen, el día de hoy en Montilla se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y viento moderado, lo que requerirá que los habitantes se preparen adecuadamente para las condiciones invernales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.

