El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, donde se prevé que el cielo se torne poco nuboso a muy nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 9 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 6 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 82% y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 70% en las horas de la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto sugiere que será un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar atento a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la nubosidad podría aumentar en la tarde.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja disfrutar del día al aire libre, pero con precaución ante las rachas de viento que podrían sentirse más intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.