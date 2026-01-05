El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 75% en las primeras horas y se mantendrá alta durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , siendo más frescas en las horas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, con una ligera disminución hacia la tarde, donde podría bajar a 6 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas más húmedas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la posibilidad de que se forme niebla, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 18 y 35 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunas áreas. A lo largo de la mañana, se prevé que el viento se calme ligeramente, pero por la tarde podría intensificarse nuevamente, alcanzando hasta 30 km/h. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 75% durante la mañana. Sin embargo, se espera que la actividad tormentosa disminuya hacia la tarde, con una probabilidad de solo un 10% en las horas de la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia será una constante, las tormentas más intensas podrían dar paso a un tiempo más tranquilo hacia el final del día.

En resumen, Martos experimentará un día nublado y fresco, con lluvias intermitentes y una alta probabilidad de tormentas en las primeras horas. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y frías, y que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en áreas donde la visibilidad pueda verse afectada por la niebla. La salida del sol se producirá a las 08:31 y el ocaso será a las 18:11, marcando un día corto en términos de luz solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.