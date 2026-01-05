El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Marchena se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde el amanecer, que se producirá a las 08:35, la visibilidad será reducida debido a la bruma, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, la niebla persistirá hasta el mediodía, manteniendo las temperaturas en un rango de 9 a 11 grados.

A partir de la tarde, se espera un cambio en las condiciones del cielo. La nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo esté cubierto, con momentos de muy nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 14 grados en las horas más cálidas del día, aunque se mantendrán frescas en comparación con otros meses. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día, aunque hay una probabilidad del 5% de que se produzcan algunas lluvias ligeras en la tarde. La probabilidad de tormentas es similar, con un 5% de posibilidad, lo que sugiere que, aunque el tiempo será mayormente estable, no se puede descartar algún evento aislado.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 20 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento se intensifique, alcanzando rachas de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, lo que podría influir en la percepción del frío.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 7 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las horas nocturnas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de algunas lluvias ligeras. La niebla y la bruma serán protagonistas en las primeras horas, mientras que el viento podría intensificarse por la tarde, aportando un toque de frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.